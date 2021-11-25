Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Французы первыми открыли счет, однако затем пропустили два гола.

Звездный форвард парижского гранда Лионель Месси провел не самый лучший матч. За всю игру 34-летний нападающий лишь раз пробил по воротам «горожан», но удар был заблокирован обороной английского клуба. В активе Лео одна успешная обводка и 89% точных передач, информирует пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» с восемью очками досрочно пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре команда Почеттино сыграет на своем поле с «Брюгге».