Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 425 Комментарии
Лига чемпионов

Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»

25 Ноября 2021 • 13:07 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Французы первыми открыли счет, однако затем пропустили два гола.

Звездный форвард парижского гранда Лионель Месси провел не самый лучший матч. За всю игру 34-летний нападающий лишь раз пробил по воротам «горожан», но удар был заблокирован обороной английского клуба. В активе Лео одна успешная обводка и 89% точных передач, информирует пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» с восемью очками досрочно пробился в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре команда Почеттино сыграет на своем поле с «Брюгге».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
13:07 · Лига чемпионов
Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»
12:13 · Лига чемпионов
«Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года
11:58 · Лига чемпионов
Каррагер: «Месси, Неймар и Мбаппе - пассажиры, у «ПСЖ» нет шансов выиграть Лигу чемпионов» 1
11:10 · Лига чемпионов
«Реал» взял реванш у «Шерифа» - видео видео
11:01 · Лига чемпионов
Как «Порту» не удалось остановить «Ливерпуль» - видео видео
10:50 · Лига чемпионов
Первая победа «Милана» после возвращения в Лигу чемпионов - видео 1 видео
10:17 · Лига чемпионов
Ройс стал рекордсменом «Боруссии» в Лиге чемпионов
09:58 · Лига чемпионов
Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
09:50 · Лига чемпионов
Алаба - первый защитник «Реала», забивший в Лиге чемпионов со штрафного с 2004 года
09:40 · Лига чемпионов
Симеоне высказался о шансах «Атлетико» на плей-офф Лиги чемпионов
09:24 · Лига чемпионов
Пиоли: «Милан» заслуженно победил, мы на верном пути»
08:46 · Лига чемпионов
Гризманн: «Милан» был сильнее «Атлетико» во всём» 1
08:39 · Лига чемпионов
Почеттино высказался о поражении «ПСЖ» от «Манчестер Сити» 1
08:31 · Лига чемпионов
Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ»
01:00 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» пробился в плей-офф, одолев «Боруссию» 1
Все новости
Рекомендуем