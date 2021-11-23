Серхио Рамос включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»

На официальном сайте французского «ПСЖ» опубликована заявка команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что тренерский штаб парижан включил в заявочный лист испанского защитника Серхио Рамоса. 35-летний футболист впервые в сезоне попал в список игроков «ПСЖ», доступных к игре.

Серхио присоединился к французскому коллективу прошлым летом, перейдя на правах свободного агента из мадридского «Реала». Сразу после трансфера защитник попал в лазарет, где находился до последнего времени.

Матч «Манчестер Сити» - «ПСЖ» пройдет в Англии 24 ноября.