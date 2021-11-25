Каррагер: «Месси, Неймар и Мбаппе - пассажиры, у «ПСЖ» нет шансов выиграть Лигу чемпионов»

Экс-игрок «Ливерпуля», а сейчас футбольный аналитик Джейми Каррагер раскритиковал игру лидеров «ПСЖ». Французский гранд потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:2) во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Фавориты Лиги чемпионов – «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». В этих командах нет пассажиров.

У «ПСЖ» наоборот. В этом клубе три пассажира – Месси, Неймар и Мбаппе. У парижан нет шансов на победу в турнире», - передает слова эксперта Metro.

«ПСЖ» досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на вчерашнюю неудачу в Манчестере.

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