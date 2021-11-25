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Лига чемпионов

Кимпембе назвал обидным поражение «ПСЖ» от «Манчестер Сити»

25 Ноября 2021 • 15:08 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
ПСЖ
окончен

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе прокомментировал поражение своей команды в матче против «Манчестер Сити» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Футболист рассказал, что парижскому коллективу надо улучшить в своей игре, чтобы впредь не допускать подобных результатов.

«Конечно, приоритетной целью было гарантировать себе выход в плей-офф, но это не делает поражение менее обидным. Мы знаем, что можем лучше. Что надо исправить? Прежде всего, необходимо начать играть как команда, выстраивать среднюю линию, перекрывать зоны», - заявил Кимпембе в разговоре с пресс-службой УЕФА.

Напомним, что «ПСЖ» уже потерял шансы на первое место в группе, но при этом сохранил нужный отрыв от «РБ Лейпцига» и «Брюгге».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Преснел Кимпембе
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