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Лига чемпионов

Оуэн: «Месси, Неймар и Мбаппе не хотят играть в защите, из-за этого «ПСЖ» не возьмёт Лигу чемпионов»

28 Ноября 2021 • 10:15 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
ПСЖ
окончен

Экс-футболист сборной Англии и ряда европейских топ-клубов Майкл Оуэн остался недоволен игрой нападающих «ПСЖ» в матче против «Манчестер Сити» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«В топ-клубе непозволительно, чтобы атакующие игроки не отходили в защиту. Месси, Неймар и Мбаппе не имеют ни капли желания играть в обороне. После окончания атаки они передвигаются пешком. В матчах с сильными соперниками такое недопустимо, вы не сможете качественно обороняться в численном меньшинстве. Если так продолжится, у парижского клуба не будет шансов на успех в Лиге чемпионов», - передает слова Майкла Talksport.

Напомним, что матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Майкл Оуэн ПСЖ
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