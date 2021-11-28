Оуэн: «Месси, Неймар и Мбаппе не хотят играть в защите, из-за этого «ПСЖ» не возьмёт Лигу чемпионов»

Экс-футболист сборной Англии и ряда европейских топ-клубов Майкл Оуэн остался недоволен игрой нападающих «ПСЖ» в матче против «Манчестер Сити» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«В топ-клубе непозволительно, чтобы атакующие игроки не отходили в защиту. Месси, Неймар и Мбаппе не имеют ни капли желания играть в обороне. После окончания атаки они передвигаются пешком. В матчах с сильными соперниками такое недопустимо, вы не сможете качественно обороняться в численном меньшинстве. Если так продолжится, у парижского клуба не будет шансов на успех в Лиге чемпионов», - передает слова Майкла Talksport.

Напомним, что матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счетом 2:1.