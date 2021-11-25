Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 452 Комментарии
Лига чемпионов

Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ»

25 Ноября 2021 • 08:31 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
ПСЖ
окончен

«Манчестер Сити» сумел взять реванш у «ПСЖ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над французским грандом со счетом 2:1.

Своими впечатлениями от матча поделился главный тренер «горожан».

«Мы были нокаутированы после пропущенного гола. Хорошо, что это продлилось всего 5-10 минут. Команда продолжила бороться и сделала эту ночь прекрасной. Большая благодарность нашим фанатам. «Манчестер Сити» уже в плей-офф. Поздравляю футболистов», - цитирует Пепа пресс-служба УЕФА.

Вместе с английским клубом из этой группы в плей-офф вышел «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
08:31 · Лига чемпионов
Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ»
01:00 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» пробился в плей-офф, одолев «Боруссию»
00:54 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» победил в пятом матче кряду, «Милан» вырвал три очка в игре с «Атлетико» 6
00:50 · Лига чемпионов
«Реал» взял реванш у «Шерифа» и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов 1
00:14 · Лига чемпионов
Как «Интер» оставил «Шахтёр» без европейской весны - видео видео
24 Ноября
23:56 · Лига чемпионов
Де Дзерби: «Шахтёр» пока не на том уровне, что «Реал» и «Интер»
23:48 · Лига чемпионов
Месси , Неймар и Мбаппе – худшие игроки в составе «ПСЖ» в первом тайме матча против «Сити» по оценкам WhoScored
23:27 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Рад, что «Интеру» удалось выиграть два ключевых матча сезона»
22:38 · Лига чемпионов
Джокер Алле перевернул ход матча с «Бешикташем», «Аякс» идёт без потерь
22:35 · Лига чемпионов
«Спортинг» Лиссабон - «Боруссия» Дортмунд - 3:1 (закончен)
22:33 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Порту» - 2:0 (закончен)
22:32 · Лига чемпионов
«Атлетико» Мадрид - «Милан» - 0:1 (закончен)
22:31 · Лига чемпионов
«Шериф» - «Реал» Мадрид - 0:3 (закончен)
22:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «ПСЖ» - 2:1 (закончен) 2
22:24 · Лига чемпионов
Алле догнал Левандовски в списке бомбардиров Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем