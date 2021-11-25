Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ»

«Манчестер Сити» сумел взять реванш у «ПСЖ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над французским грандом со счетом 2:1.

Своими впечатлениями от матча поделился главный тренер «горожан».

«Мы были нокаутированы после пропущенного гола. Хорошо, что это продлилось всего 5-10 минут. Команда продолжила бороться и сделала эту ночь прекрасной. Большая благодарность нашим фанатам. «Манчестер Сити» уже в плей-офф. Поздравляю футболистов», - цитирует Пепа пресс-служба УЕФА.

Вместе с английским клубом из этой группы в плей-офф вышел «ПСЖ».