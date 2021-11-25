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Лига чемпионов

Гвардиола взял у Месси реванш: «Манчестер Сити» волевым образом одолел «ПСЖ»

25 Ноября 2021 • 00:51 Комментировать (12)
Манчестер Сити
2:1
ПСЖ
окончен

Лидеры группы A выясняли отношения в Манчестере.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:1 ПСЖ
    50' Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Стерлинг Рахим 63'    
(2:1) Жезус Габриэль 77'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен Канселу Жоау   80' Гюндоган Илкай Родри Эрнандес   55' Зинченко Александр   54' (Жезус Габриэль (   54') Марез Рияд Силва Бернарду Стерлинг Рахим
Запасные: Лапорт Эмерик James McAtee Палмер Коул Аке Натан Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Карсон Скотт
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Мендеш Нуну   68' (Керер Тило (   68') Эррера Андер   61' (Данилу Перейра (   61') Паредес Леандро Гуэйе Идрисса   68' (Ди Мария Анхель (   68') Месси Лионель Мбаппе Килиан Неймар
Запасные: Икарди Мауро Рамос Серхио Эбимбе Эрик Верратти Марко Франчи Денис Диалло Абду Дагба Колин Вейналдум Джорджиньо Доннарумма Джанлуиджи
24 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

Лет пятнадцать назад трудно было представить, что битва «Манчестер Сити» и «ПСЖ» станет самым лакомым кусочком еврокубковой недели. Но эти клубы совершили большой рывок в своём развитии и мечтают о главном титуле Старого Света. На «Сити оф Манчестер» схлестнулись два неудачника двух последних финалов Лиги чемпионов. Помимо этого, была ещё одна пикантная подоплёка: несимметричное противостояние Гвардиолы и Месси. Несимметричное, потому что один из них игрок, а другой – тренер.

«Ман Сити» подходил к отчётному матчу, имея на очко больше, чем «ПСЖ». Французскую команду без оглядки на параллельный матч «Брюгге» и «Лейпцига» выводила бы в плей-офф Лиги чемпионов только победа, а английской хватило бы в этом смысле и ничьей. Но «небесно-голубые» сразу включили позиционно-атакующий футбол, а гости закрылись на своей половине поля. Впрочем, такой рисунок нормален, если играет команда Гвардиолы.

В дебюте встречи роль последнего спасителя ворот парижан сыграл Кимпембе, преградивший на ленточке путь мячу после удара Родри.  На восемнадцатой минуте визитёров выручила вновь блокировка. Марез, замыкая комбинацию, пробил так, что снаряд рикошетил за перекладину от головы Хакими. По истечении получаса игры Гюндоган стрельнул в штангу. Давление хозяев продолжалось. Стерлинг слева от лицевой выкатил мяч Гюндогану, попавшему в защитника гостей. В конце тайма прорезалась скоростная атака столичного клуба с кручёным завершающим ударом Мбаппе рядом с правым углом.

Команды могли узнать в перерыве, что творится в игре между «Брюгге» и «Лейпцигом», но делали ли они это? Всё-таки «МС» и «ПСЖ» слишком самодостаточны, чтобы надеяться на какие-то расклады в играх менее статусных клубов. Парижане вот решили сами в начале второго тайма активно включиться в атаку, и это принесло им забитый гол. Месси из штрафной с левого полуфланга прострелил на дальнюю часть вратарской, откуда Мбаппе послал мяч в цель между ног Эдерсона (0:1). Но манкунианцы уступали в счёте менее четверти часа. Уокер справа сделал скидку вдоль ворот, Жезус толком на пробил, зато Стерлинг с мини-расстояния замкнул левую штангу (1:1).

Гости спокойно восприняли пропущенный мяч и не стали перехватывать инициативу. Жезус имел голевой шанс с левой от чужих ворот стороны, однако промахнулся мимо створа. Парижане чуть не превратили в свой гол единичную атаку, которую в финальной части загубил Неймар. Оказавшись с глазу на глаз со своим соотечественником Эдерсоном, он умудрился пробить левее створа. За расточительность визитёры были наказаны на 76-й минуте. Марез навесил справа налево Бернарду Силве, тот скинул в обратную сторону, и Жезус упаковал доставку в дальний угол. 2:1 стал счёт, и больше он не менялся.

«Манчестер Сити» взял реванш у «ПСЖ» за гостевое поражение во втором туре со счётом 0:2. Тогда Месси забил второй гол, а сейчас он отдал голевой пас, не более того.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Лига Чемпионов
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Bub
25 Ноября 2021 в 01:54
Играли - если считать в масштабах - $$$ мешок и такая же, только котомка.
И котомке эта игра была явно нужнее, бо таскали мешок и имели по назначению и без.
Если бы не стали сушить игру по приказу Гвардиолы, то могло бы быть и на табло веселее.
Шпоры сделали громадную ошибку, уволив Почеттино.
Сам же Почеттино в еще более большей степени дурак, что залез в эту аферу с ПСЖ.
CELTIC FROST
25 Ноября 2021 в 01:43
Чем бы не окончилась ЛЧ для этих команд, очевидно, что в Сити, хотя они и играют хорошо, остро не хватает настоящего форварда-наконечника. Ну а ПСЖ при Почеттино в матчах с топами категорически не нравится - играет в стиле середняка, представляя собой пародию на Барсу сезона 2014/2015 с их грозным трио МСН. И трио здесь уже не совсем то (и двое из него уже сдали), и полузащита хуже, и осторожность, переходящая в трусость, превалирует. Месси потух. Пока создается впечатление, что это - не его команда. // По сути,на данный момент ПСЖ стал сильнее лишь на позиции Хакими. Да и то не факт.
ARTUR
25 Ноября 2021 в 01:27
Красиво сити играл ,не знаю,самый слабый был наверное Зинченко , это если в сити ,а в Париже так вообще развал полный... Все же осмелюсь ещё раз подчеркнуть что почетино лошара .... Хотя вот так же меня добивал когда то Тухель ,а вот нашел свою команду и заиграл ,может и Почетино заиграет ,в Мю например ...
Gresnik
25 Ноября 2021 в 01:08
гном пришел и развалил команду...ему бы куда ни будь в Китай или Японию по стопам иниесты на пенсию...
Redwhite1959
25 Ноября 2021 в 00:59
Две великолепных диагонали решили исход матча в пользу МанСити! Великолепный матч в исполнении двух классных команд! Я только не понял одного - что в этой россыпи "звёзд" 54 минуты делал Зинченко? Жезус вышел вместо него и сразу у хозяев веселей дело пошло! Лучший игрок матча - ИМХО - Марез! В отсутствии Де Брюйне взял на себя лидерские функции!
Skywoker
25 Ноября 2021 в 01:01
та вообще загадка че его держат и кто его взял
человек не умеет играть в футбол
по первому его матчу это было видно
CELTIC FROST
25 Ноября 2021 в 01:45
Умеет, но на несколько ином уровне. Его место в условном Эвертоне...
779
25 Ноября 2021 в 00:57
Невероятно, но Париж не меняется.)))
User121594
25 Ноября 2021 в 00:57
Хосеп браво - молодцы горожане!
Skywoker
25 Ноября 2021 в 00:55
месси по-моему вообще надо перестать где либо упоминать
он больше не явление в футболе
забил на игру с концами
какой еще зм, он включается 1-2 раза за матч, все остальное время гуляет как по бульвару
--
победа пахарей на лентяями-пижонами
все заслуженно
CELTIC FROST
25 Ноября 2021 в 01:38
ты тока алексу 1972-му про это не говори) а то он из якобы твоего соратника -болельщика Барселоны -превратится в карающий меч Немезиды и проклянет жы есть)
ингерман
25 Ноября 2021 в 00:53
ай отличный мач.. севодня пепка точна не физрук.. )))
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