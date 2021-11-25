Гвардиола взял у Месси реванш: «Манчестер Сити» волевым образом одолел «ПСЖ»

Лидеры группы A выясняли отношения в Манчестере.

Лет пятнадцать назад трудно было представить, что битва «Манчестер Сити» и «ПСЖ» станет самым лакомым кусочком еврокубковой недели. Но эти клубы совершили большой рывок в своём развитии и мечтают о главном титуле Старого Света. На «Сити оф Манчестер» схлестнулись два неудачника двух последних финалов Лиги чемпионов. Помимо этого, была ещё одна пикантная подоплёка: несимметричное противостояние Гвардиолы и Месси. Несимметричное, потому что один из них игрок, а другой – тренер.

«Ман Сити» подходил к отчётному матчу, имея на очко больше, чем «ПСЖ». Французскую команду без оглядки на параллельный матч «Брюгге» и «Лейпцига» выводила бы в плей-офф Лиги чемпионов только победа, а английской хватило бы в этом смысле и ничьей. Но «небесно-голубые» сразу включили позиционно-атакующий футбол, а гости закрылись на своей половине поля. Впрочем, такой рисунок нормален, если играет команда Гвардиолы.

В дебюте встречи роль последнего спасителя ворот парижан сыграл Кимпембе, преградивший на ленточке путь мячу после удара Родри. На восемнадцатой минуте визитёров выручила вновь блокировка. Марез, замыкая комбинацию, пробил так, что снаряд рикошетил за перекладину от головы Хакими. По истечении получаса игры Гюндоган стрельнул в штангу. Давление хозяев продолжалось. Стерлинг слева от лицевой выкатил мяч Гюндогану, попавшему в защитника гостей. В конце тайма прорезалась скоростная атака столичного клуба с кручёным завершающим ударом Мбаппе рядом с правым углом.

Команды могли узнать в перерыве, что творится в игре между «Брюгге» и «Лейпцигом», но делали ли они это? Всё-таки «МС» и «ПСЖ» слишком самодостаточны, чтобы надеяться на какие-то расклады в играх менее статусных клубов. Парижане вот решили сами в начале второго тайма активно включиться в атаку, и это принесло им забитый гол. Месси из штрафной с левого полуфланга прострелил на дальнюю часть вратарской, откуда Мбаппе послал мяч в цель между ног Эдерсона (0:1). Но манкунианцы уступали в счёте менее четверти часа. Уокер справа сделал скидку вдоль ворот, Жезус толком на пробил, зато Стерлинг с мини-расстояния замкнул левую штангу (1:1).

Гости спокойно восприняли пропущенный мяч и не стали перехватывать инициативу. Жезус имел голевой шанс с левой от чужих ворот стороны, однако промахнулся мимо створа. Парижане чуть не превратили в свой гол единичную атаку, которую в финальной части загубил Неймар. Оказавшись с глазу на глаз со своим соотечественником Эдерсоном, он умудрился пробить левее створа. За расточительность визитёры были наказаны на 76-й минуте. Марез навесил справа налево Бернарду Силве, тот скинул в обратную сторону, и Жезус упаковал доставку в дальний угол. 2:1 стал счёт, и больше он не менялся.

«Манчестер Сити» взял реванш у «ПСЖ» за гостевое поражение во втором туре со счётом 0:2. Тогда Месси забил второй гол, а сейчас он отдал голевой пас, не более того.

Кирилл Иванцов