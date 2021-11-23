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Лига чемпионов

Серхио Рамос может сыграть с «Манчестер Сити»

23 Ноября 2021 • 08:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
ПСЖ
1.72 4.00 4.60
24.11 23:00

Дебют испанского защитника Серхио Рамоса за французский «ПСЖ» приближается. Согласно сведениям Lequipe, 35-лений новичок может сыграть за парижан в поединке группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на этой неделе.

Ожидается, что Серхио будет включен в заявочный лист. Кроме того, участие во встрече должен принять нападающий Килиан Мбаппе, который пропустил последнюю тренировку команды.

Рамос пополнил ряды французского гранда минувшим летом, перебравшись из мадридского «Реала» на правах свободного агента. После перехода испанец пока не провел ни одного матча из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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