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Лига чемпионов

Почеттино высказался о поражении «ПСЖ» от «Манчестер Сити»

25 Ноября 2021 • 08:39 Комментировать (1)
Манчестер Сити
2:1
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в гостевом матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Французы первыми забили, однако затем пропустили два мяча.

Главный тренер парижского коллектива Маурисио Почеттино прокомментировал результат противостояния.

«Соперник превосходил нас в первом тайме, мы много ошибались. После перерыва «ПСЖ» начал играть лучше и повел в счете. Мы были вынуждены внести коррективы после ответного гола «горожан». Нам было непросто. В итоге они смогли забить второй мяч. Несмотря на фиаско, я доволен своими игроками. Если учесть обстоятельства на старте сезона, нам приятно досрочно оказаться в плей-офф», - цитирует аргентинца Goal.

В заключительном туре «ПСЖ» дома сыграет с «Брюгге».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
25 Ноября 2021 в 09:29
Такое ощущение, что Поч очень хочет в МЮ...петушатня даже с этими понторезами никакущая...и это уже тенденция
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