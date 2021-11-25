Почеттино высказался о поражении «ПСЖ» от «Манчестер Сити»

«ПСЖ» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в гостевом матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Французы первыми забили, однако затем пропустили два мяча.

Главный тренер парижского коллектива Маурисио Почеттино прокомментировал результат противостояния.

«Соперник превосходил нас в первом тайме, мы много ошибались. После перерыва «ПСЖ» начал играть лучше и повел в счете. Мы были вынуждены внести коррективы после ответного гола «горожан». Нам было непросто. В итоге они смогли забить второй мяч. Несмотря на фиаско, я доволен своими игроками. Если учесть обстоятельства на старте сезона, нам приятно досрочно оказаться в плей-офф», - цитирует аргентинца Goal.

В заключительном туре «ПСЖ» дома сыграет с «Брюгге».