Месси и Зинченко сыграют с первых минут в матче «Манчестер Сити» - «ПСЖ»

В центральном матче пятого тура Лиги чемпионов сойдутся «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - обеим командам необходима победа, чтобы всерьез рассчитывать на первое место в группе.

Наставники уже определились со стартовыми составами на поединок. Маурисио Почеттино доверил место в основе всем своим звездным игрокам линии нападения – с первых минут игру начнут Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Что касается «горожан», то Хосеп Гвардиола снова решил сыграть без ярко выраженного форварда, а его роль будут по очереди выполнять Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Рияд Марез. Примечательно, что в основе также оказался украинец Александр Зинченко, который займет место в центре поля.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где также Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.