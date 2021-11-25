​Месси получил 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Манчестер Сити»

Летом «ПСЖ» удалось заполучить Лионеля Месси. Звёздный аргентинец перешёл во французский клуб на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». Ожидалось, что во Франции Месси будет демонстрировать космический уровень, но пока форвард не блещет даже в Лиге 1, не говоря уже о Лиге чемпионов. В среду вечером в матче против «Манчестер Сити» (поражение 1:2) Месси отметился только одним ударом по воротам. Как следствие, французская газета L’Equipe поставила Лионелю 4 балла из 10 возможных.

«ПСЖ» гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов – команда уже никуда не денется со второго места в группе А.