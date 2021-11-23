​Месси не включил «Барселону» в список фаворитов Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался по поводу фаворитов Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

«Все говорят о «ПСЖ» как о больших фаворитах Лиги чемпионов. Не буду отрицать, что мы входим в число претендентов, но нам ещё нужно много чего сделать, чтобы стать сильной командой. Да, мы одни из фаворитов, но мы не единственные.

«Ливерпуль» сегодня очень хорош. Кроме того, есть «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Атлетико». Многие команды способны выиграть Лигу чемпионов. Этот розыгрыш один из самых ровных за последние годы», - высказался Месси в интервью для газеты Marca.

В среду, 24 ноября, «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».