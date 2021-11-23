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Лига чемпионов

​Месси не включил «Барселону» в список фаворитов Лиги чемпионов

23 Ноября 2021 • 11:57 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
ПСЖ
1.72 4.00 4.60
24.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался по поводу фаворитов Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

«Все говорят о «ПСЖ» как о больших фаворитах Лиги чемпионов. Не буду отрицать, что мы входим в число претендентов, но нам ещё нужно много чего сделать, чтобы стать сильной командой. Да, мы одни из фаворитов, но мы не единственные.

«Ливерпуль» сегодня очень хорош. Кроме того, есть «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Атлетико». Многие команды способны выиграть Лигу чемпионов. Этот розыгрыш один из самых ровных за последние годы», - высказался Месси в интервью для газеты Marca.

В среду, 24 ноября, «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
23 Ноября 2021 в 13:08
А МЮ фаворит в ЛЕ.... И тоже не один... А-ха-ха-ха...
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23.11  23:00 Севилья ... Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
23.11  23:00 Челси ... Ювентус 1.86 3.6 4.5
23.11  23:00 Янг Бойз ... Аталанта 3.7 4 1.91
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