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Месси , Неймар и Мбаппе – худшие игроки в составе «ПСЖ» в первом тайме матча против «Сити» по оценкам WhoScored

24 Ноября 2021 • 23:48 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
ПСЖ
1.65 4.40 5.20
2-й тайм

Первый тайм противостояния с «Манчестер Сити» выдался для «ПСЖ» далеко не таким, как того ожидали увидеть болельщики. «Горожане» полностью владели контролем над ситуацией, а у французов мало что получалось в плане конструктивной игры.

Одна из главных проблем – невзрачное выступление звездного трио в атаке парижского коллектива. Статистический портал Whoscored считает, что именно Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар стали худшими игроками в составе «ПСЖ» по итогам первых 45 минут. Все они получили оценку ниже 6.4, а бразилец и вовсе отметился показателем в 6.1 – меньше всех на обе команды.

Проследить за тем, удастся ли подопечным Маурисио Почеттино исправить ситуацию во второй половине встречи, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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