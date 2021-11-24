Месси , Неймар и Мбаппе – худшие игроки в составе «ПСЖ» в первом тайме матча против «Сити» по оценкам WhoScored

Первый тайм противостояния с «Манчестер Сити» выдался для «ПСЖ» далеко не таким, как того ожидали увидеть болельщики. «Горожане» полностью владели контролем над ситуацией, а у французов мало что получалось в плане конструктивной игры.

Одна из главных проблем – невзрачное выступление звездного трио в атаке парижского коллектива. Статистический портал Whoscored считает, что именно Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар стали худшими игроками в составе «ПСЖ» по итогам первых 45 минут. Все они получили оценку ниже 6.4, а бразилец и вовсе отметился показателем в 6.1 – меньше всех на обе команды.

Проследить за тем, удастся ли подопечным Маурисио Почеттино исправить ситуацию во второй половине встречи, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция поединка.