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Почеттино не уверен, дебютирует ли Рамос за «ПСЖ» в матче против «Манчестер Сити»

21 Ноября 2021 • 17:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
ПСЖ
1.70 4.20 4.50
24.11 23:00

Прошло вот уже как четыре месяца с момента перехода защитника Серхио Рамоса в стан «ПСЖ», но испанец до сих пор так и не сыграл за новую команду. Примечательно, что разговоры о возможном дебюте игрока длятся несколько недель.

По всей видимости, эта тенденция продлится еще как минимум до следующих выходных. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино намекнул, что появление Рамоса в поединке против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов является маловероятным.

«Я не знаю. Важно разобраться, значительным ли получился его прогресс в последнее время. Одно дело тренировки, другое – официальный матч на таком высоком уровне. Это не одно и то же. Иногда неподготовленным футболистам тяжело быть конкурентоспособными в таких условиях», - цитирует аргентинского специалиста Diario As.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маурисио Почеттино
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