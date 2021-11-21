Почеттино не уверен, дебютирует ли Рамос за «ПСЖ» в матче против «Манчестер Сити»

Прошло вот уже как четыре месяца с момента перехода защитника Серхио Рамоса в стан «ПСЖ», но испанец до сих пор так и не сыграл за новую команду. Примечательно, что разговоры о возможном дебюте игрока длятся несколько недель.

По всей видимости, эта тенденция продлится еще как минимум до следующих выходных. Главный тренер парижан Маурисио Почеттино намекнул, что появление Рамоса в поединке против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов является маловероятным.

«Я не знаю. Важно разобраться, значительным ли получился его прогресс в последнее время. Одно дело тренировки, другое – официальный матч на таком высоком уровне. Это не одно и то же. Иногда неподготовленным футболистам тяжело быть конкурентоспособными в таких условиях», - цитирует аргентинского специалиста Diario As.