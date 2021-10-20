Гризманн отметился уникальным достижением в Лиге чемпионов

Французский форвард Антуан Гризманн стал автором уникального достижения во вчерашнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

30-летний нападающий «матрасников» - первый игрок в истории Лиги чемпионов, который отметился двумя голами и удалением в одном поединке, об этом сообщается в твиттер-аккаунте OptaJoe. Антуан забил два мяча в первом тайме, а в начале второй половины получил красную карточку.

Напомним, что поединок, состоявшийся на стадионе «Ванда Метрополитано», завершился поражением мадридского коллектива со счетом 2:3.

После трех туров «Атлетико» занимает второе место в группе B.