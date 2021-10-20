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Лига чемпионов

Салах вошёл в историю «Ливерпуля», побив рекорд Джеррарда

20 Октября 2021 • 09:43 Комментировать
Атлетико М
2:3
Ливерпуль
окончен

Египетский нападающий Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль», отметился двумя забитыми мячами во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Благодаря дублю форварда мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

По информации Squawka, Салах стал рекордсменом английского клуба по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов. Мохамед обогнал легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, в активе которого 30 результативных выстрелов в престижном турнире.

После трех туров подопечные Юргена Клоппа уверенно лидируют в своем квартете, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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