Клопп отреагировал на то, что Симеоне не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на жест рулевого мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по окончании матча групповой стадии Лиги чемпионов. Аргентинский тренер не пожал руку немцу после финального свистка.

«Конечно, мне это не понравилось. Я был готов поприветствовать его рукопожатием. Думаю, в следующий раз мы обязательно сделаем это. Диего был зол после завершения встречи, но не на меня, а на результат. Больше нечего сказать по этому поводу», - цитирует немецкого тренера BBC Sport.

Поединок на «Ванда Метрополитано» завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.

Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу