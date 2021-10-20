Клопп повздорил с журналистом из-за вопроса о Симеоне

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен вопросом журналиста после поединка с мадридским «Атлетико» в групповом раунде Лиги чемпионов. Представитель СМИ поинтересовался, разозлил ли немца поступок Диего Симеоне. После финального свистка тренер «матрасников» не пожал руку Юргену.

«Разозлило ли меня это? Я разве похож на идиота? Я не злился на него. Вам хочется раздуть из этого конфликтную историю. Я бы пожал ему руку, но он не захотел. Могу понять Симеоне. Диего эмоциональный человек, я такой же. Вы же нехороший человек, ведь пытаетесь сделать из этого сенсацию», - приводит Клоппа Mirror.

Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.