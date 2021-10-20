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Лига чемпионов

Клопп повздорил с журналистом из-за вопроса о Симеоне

20 Октября 2021 • 11:46 Комментировать (1)
Атлетико М
2:3
Ливерпуль
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен вопросом журналиста после поединка с мадридским «Атлетико» в групповом раунде Лиги чемпионов. Представитель СМИ поинтересовался, разозлил ли немца поступок Диего Симеоне. После финального свистка тренер «матрасников» не пожал руку Юргену.

«Разозлило ли меня это? Я разве похож на идиота? Я не злился на него. Вам хочется раздуть из этого конфликтную историю. Я бы пожал ему руку, но он не захотел. Могу понять Симеоне. Диего эмоциональный человек, я такой же. Вы же нехороший человек, ведь пытаетесь сделать из этого сенсацию», - приводит Клоппа Mirror.

Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
20 Октября 2021 в 12:46
Клопп красавчик. Вообще почитал я комментарии Клаппа и Симеоне по поводу этой ситуации и сразу становится понятно почему одни возглавляют топ-клубы и являются одними из лучших в своём деле, а другие стоят перед ними и задают вопросы.
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