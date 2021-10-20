Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 254 Комментарии
Лига чемпионов

Симеоне: «Я был готов пожать руку Клоппу»

20 Октября 2021 • 12:20 Комментировать (1)
Атлетико М
2:3
Ливерпуль
окончен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нашумевшем инциденте после матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. После окончания встречи аргентинский специалист не пожал руку главному тренеру английской команды Юргену Клоппу.

«Я был разозлен. После поражений не хочется жать руки. Никто не может тебя заставить это делать. После таких матчей мне хочется поскорее уйти в раздевалку.

Юрген находился на поле после финального свистка, я был готов протянуть ему руку. У нас нет никаких проблем. Просто после поражения я был очень зол», - цитирует аргентинца Liverpool Echo.

Матч завершился домашним поражением «матрасников» со счетом 2:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Overkill666
20 Октября 2021 в 13:04
не хотел просто растерять эмоции, чтобы как следует навешать люлей в раздевалке некоторым )))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.10  19:45 Барселона ... Динамо Киев 1.25 6.6 12
20.10  19:45 Ред Булл Зальцбург ... Вольфсбург 2.28 3.9 2.9
20.10  22:00 Янг Бойз ... Вильярреал 2.95 3.7 2.33
20.10  22:00 Челси ... Мальмё 1.19 7.2 16
20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
13:35 · Лига чемпионов
Адвокат рассказал, за счёт чего «Зенит» может победить «Ювентус»
12:48 · Лига чемпионов
В Италии назвали стиль игры «Зенита» бразильским, а Дзюбу сравнили с Иваном Драго 1
12:20 · Лига чемпионов
Симеоне: «Я был готов пожать руку Клоппу» 1
11:46 · Лига чемпионов
Клопп повздорил с журналистом из-за вопроса о Симеоне 1
10:32 · Лига чемпионов
«Милан» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов 1
10:25 · Лига чемпионов
Гризманн отметился уникальным достижением в Лиге чемпионов
10:07 · Лига чемпионов
Месси в 12-й раз забил 40 голов за год
09:43 · Лига чемпионов
Салах вошёл в историю «Ливерпуля», побив рекорд Джеррарда
09:28 · Лига чемпионов
Почеттино: «ПСЖ» заслуженно победил «РБ Лейпциг» 2
09:14 · Лига чемпионов
«Шериф» не смог удивить «Интер» - видео видео
09:12 · Лига чемпионов
Тренер дортмундской «Боруссии» назвал заслуженным поражение от «Аякса» 1
09:10 · Лига чемпионов
Удаление Гризманна и голевая перестрелка «Атлетико» с «Ливерпулем» - видео видео
09:06 · Лига чемпионов
Анчелотти - о разгроме «Шахтёра»: «Реал» провёл идеальный матч» 1
08:58 · Лига чемпионов
Ибрагимович - о матче с «Порту»: «Худшая игра «Милана» в этом сезоне Лиги чемпионов»
08:38 · Лига чемпионов
Клопп высказался о победе над «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем