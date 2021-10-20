Симеоне: «Я был готов пожать руку Клоппу»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нашумевшем инциденте после матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. После окончания встречи аргентинский специалист не пожал руку главному тренеру английской команды Юргену Клоппу.

«Я был разозлен. После поражений не хочется жать руки. Никто не может тебя заставить это делать. После таких матчей мне хочется поскорее уйти в раздевалку.

Юрген находился на поле после финального свистка, я был готов протянуть ему руку. У нас нет никаких проблем. Просто после поражения я был очень зол», - цитирует аргентинца Liverpool Echo.

Матч завершился домашним поражением «матрасников» со счетом 2:3.