​Симеоне одним словом ответил на вопрос о критике со стороны Клоппа

Во вторник вечером в третьем туре Лиги чемпионов сразятся «Атлетико» и «Ливерпуль». Рулевой мадридской команды Диего Симеоне выступил перед журналистами на пресс-конференции.

- Пауза помогла нам потренироваться и восстановиться. Мы с нетерпением ждём матча против «Ливерпуля». Они находятся в отличной форме, как и «Челси» с «Манчестер Сити». За играми этих команд приятно наблюдать. Я ожидаю напряжённого матча. Мы постараемся огорчить «Ливерпуль». Чтобы конкурировать с этой командой, нужно быть интенсивными и сохранять баланс.

- Что вы думаете, когда слышите критику Клоппа о стиле «Атлетико»?

- Ничего.