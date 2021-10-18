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Лига чемпионов

​Симеоне одним словом ответил на вопрос о критике со стороны Клоппа

18 Октября 2021 • 16:54 Комментировать
Атлетико М
...
Ливерпуль
3.25 3.25 2.30
19.10 22:00

Во вторник вечером в третьем туре Лиги чемпионов сразятся «Атлетико» и «Ливерпуль». Рулевой мадридской команды Диего Симеоне выступил перед журналистами на пресс-конференции.

- Пауза помогла нам потренироваться и восстановиться. Мы с нетерпением ждём матча против «Ливерпуля». Они находятся в отличной форме, как и «Челси» с «Манчестер Сити». За играми этих команд приятно наблюдать. Я ожидаю напряжённого матча. Мы постараемся огорчить «Ливерпуль». Чтобы конкурировать с этой командой, нужно быть интенсивными и сохранять баланс.

- Что вы думаете, когда слышите критику Клоппа о стиле «Атлетико»?

- Ничего.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Юрген Клопп Диего Симеоне
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