Симеоне подвёл итоги матча с «Ливерпулем»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о домашнем поражении от «Ливерпуля» (2:3) в поединке третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Соперник начал лучше и выжал максимум из своих моментов. Но после пропущенных голов мы стали доминировать на поле. «Атлетико» доставил большие проблемы «Ливерпулю». Им редко приходится так защищаться. Мы имели отличный шанс забить гол во второй половине, но голкипер мерсисайдцев показал свой класс, парировав удар», - цитирует аргентинца пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Ливерпуль» уверенно лидирует в группе, а «матрасники» располагаются на втором месте.