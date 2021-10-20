Отец Гризманна удивлён трактовкой правил после нарушений сына и Ибрагимовича

По итогам сыгранных во вторник матчей Лиги чемпионов болельщики расходятся в оценке нарушений правил со стороны форварда «Атлетико» Антуана Гризманна и нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Футболисты в очень похожих ситуациях получили разное наказание за опасную игру - Гризманн был удален с поля, в то же время Ибрагимович получил предупреждение.

- Желтая карточка для Златана и красная для Гризманна, кучка клоунов! - написал отец французского футболиста, Ален Гризманн в «Инстаграме».

Сообщение было в открытом доступе всего несколько минут, но его успели зафиксировать болельщики.