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Лига чемпионов

Симеоне не пожал руку Клоппу после матча видео

20 Октября 2021 • 00:20 Комментировать (2)
Атлетико М
2:3
Ливерпуль
окончен

Сегодня «Ливерпуль» в драматичном поединке добыл тяжелую победу над мадридским «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Примечательно, что после финального свистка главный тренер «матрасников» Диего Симеоне демонстративно убежал в подтрибунное помещение, не пожав руку наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу. Немецкий специалист остался недоволен таким поведением коллеги по цеху, сигнализируя об этом его помощникам.

Уточним, что накануне встречи Клопп раскритиковал стиль, который привил испанской команде Симеоне. Аргентинец в свою очередь отказался комментировать слова будущего соперника в свой адрес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Юрген Клопп Диего Симеоне
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
20 Октября 2021 в 00:51
Да, надо уметь не только танцевать и показывать яйца во время матча.... Гелевый помнит.. Хе..
Id152079006
20 Октября 2021 в 00:29
Симеоне, научись проигрывать!!! Игроки Атлетико, в отличии от своего т.н. "тренера", и болельщиков поприветствовали (несмотря на поражение), и с игроками Ливерпуля и их тренером обменялись рукопожатиями. Молодцы!!!
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