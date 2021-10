Сегодня «Ливерпуль» в драматичном поединке добыл тяжелую победу над мадридским «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Примечательно, что после финального свистка главный тренер «матрасников» Диего Симеоне демонстративно убежал в подтрибунное помещение, не пожав руку наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу. Немецкий специалист остался недоволен таким поведением коллеги по цеху, сигнализируя об этом его помощникам.

Уточним, что накануне встречи Клопп раскритиковал стиль, который привил испанской команде Симеоне. Аргентинец в свою очередь отказался комментировать слова будущего соперника в свой адрес.

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ