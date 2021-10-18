​Клопп объяснился за критику стиля «Атлетико»

В сезоне 2019/2020 «Атлетико» выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После той дуэли рулевой английской команды Юрген Клопп раскритиковал оборонительный стиль испанцев. В понедельник немец объяснился за те слова.

«Я сказал это после ответного матча. Я тогда был зол и разочарован из-за многих вещей. Мы играли в футбол при странных обстоятельствах (в скором времени все футбольные соревнования остановили из-за пандемии – прим.). «Атлетико» изо всех сил оборонялся, показав мировой класс в обороне. Вот почему я так сказал.

Я уважаю «Атлетико» за то, что они делают. Нравится ли мне их футбол? Нет. Но это я - мне нравится другой стиль футбола. Для «Атлетико» главное быть успешными, и у них это есть», - сказал Клопп на пресс-конференции.

19 октября «Атлетико» и «Ливерпуль» сыграют в Лиге чемпионов на групповой стадии.