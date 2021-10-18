Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 175 Комментарии
Лига чемпионов

​Клопп объяснился за критику стиля «Атлетико»

18 Октября 2021 • 18:57 Комментировать (2)
Атлетико М
...
Ливерпуль
3.25 3.25 2.30
19.10 22:00

В сезоне 2019/2020 «Атлетико» выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После той дуэли рулевой английской команды Юрген Клопп раскритиковал оборонительный стиль испанцев. В понедельник немец объяснился за те слова.

«Я сказал это после ответного матча. Я тогда был зол и разочарован из-за многих вещей. Мы играли в футбол при странных обстоятельствах (в скором времени все футбольные соревнования остановили из-за пандемии – прим.). «Атлетико» изо всех сил оборонялся, показав мировой класс в обороне. Вот почему я так сказал.

Я уважаю «Атлетико» за то, что они делают. Нравится ли мне их футбол? Нет. Но это я - мне нравится другой стиль футбола. Для «Атлетико» главное быть успешными, и у них это есть», - сказал Клопп на пресс-конференции.

19 октября «Атлетико» и «Ливерпуль» сыграют в Лиге чемпионов на групповой стадии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
18 Октября 2021 в 20:32
Все средства хороши для достижения цели!...
Id152079006
18 Октября 2021 в 19:41
Футбол, в который играет Атлетико - это анти-футбол!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.10  19:45 Бешикташ ... Спортинг Л 2.5 3.45 2.85
19.10  19:45 Брюгге ... Манчестер Сити 8.8 5.6 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
20:50 · Лига чемпионов
Вернидуб: «Успех матча с «Реалом» может сыграть с «Шерифом» в злую шутку»
20:43 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Ещё при жеребьёвке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник»
20:20 · Лига чемпионов
Почеттино рассказал, каким способом «ПСЖ» собирается обыграть «РБ Лейпциг»
20:11 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Матч с «Шахтёром» такой же важен, как и игра с «Барселоной» 1
18:57 · Лига чемпионов
​Клопп объяснился за критику стиля «Атлетико» 2
18:40 · Лига чемпионов
​Индзаги лестно высказался о «Шерифе»
18:02 · Лига чемпионов
​Тен Хаг – журналистам: «Вы оскорбляете игроков «Боруссии» 1
17:25 · Лига чемпионов
​Де Брёйне: «Я бы оценивал двухлетний период и отдал «Золотой мяч» Левандовски» 4
17:13 · Лига чемпионов
​Ибрагимович пока не готов играть с первых минут
16:54 · Лига чемпионов
​Симеоне одним словом ответил на вопрос о критике со стороны Клоппа 1
16:28 · Лига чемпионов
​Неймар пропустит матч с «РБ Лейпцигом»
14:57 · Лига чемпионов
​Де Дзерби: «Гвардиола – единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию» 2
14:50 · Лига чемпионов
​Тренер «Зенита» Сканавино верит в победу над «Ювентусом»
13:16 · Лига чемпионов
Де Дзерби: «Бензема лучше Левандовски, я бы отдал ему «Золотой мяч» 7
13:03 · Лига чемпионов
Алиссон и Фабиньо смогут присоединиться к составу «Ливерпуля» в Мадриде
Все новости
Рекомендуем