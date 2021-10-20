Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проигнорировал рукопожатие с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после окончания поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Во время общения с журналистами аргентинский специалист объяснил свой поступок.

«Мне не нравится пожимать руку после матча, поэтому я так давно не делаю. Не думаю, что это правильно. Мне не по душе этот обычай. Если я увижу Клоппа в следующий раз, то пожму ему руку, чтобы не было каких-то догадок», - цитирует Симеоне газета Marca.

Напомним, что поединок, состоявшийся в Мадриде, завершился победой английской команды со счетом 3:2.