Дубль и удаление Гризманна, победный пенальти и отменённый: «Ливерпуль» превзошёл «Атлетико» в Мадриде

В центральном матче лигочемпионского вторника «Атлетико» в Мадриде принимал «Ливерпуль».

«Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов неоднократно, последний раз в 2019 году. А вот мадридский «Атлетико» не может похвастать ни одним таким трофеем. В последние несколько лет «матрасники» являются одними из главных неудачников высоких стадий Лиги чемпионов. Ими проиграны два финала своему городскому сопернику «Реалу», ну и так далее. Но пока говорить о плей-офф рано. Не так давно «Атлетико» не смог преодолеть групповой этап самого престижного еврокубка, и сейчас команда Диего Симеоне имела только четыре очка после двух матчей, так что ей было крайне желательно выигрывать дома у шестиочкового «Ливерпуля».

Тем не менее дебют матча оказался для испанской команды ужасным. Пропустить два быстрых гола на своём поле от весьма сильной команды – это, мягко говоря, не айс. Но именно такая коллизия произошла с мадридцами. Неординарная жёлтая форма ничуть не смутила мерсисайдцев и не нарушила их атакующие умения. На восьмой минуте Салах получил мяч на правом фланге и не стал навешивать, как сделали бы многие. Вместо этого он сместился к центру, произвёл обводящий низовой удар, и после касания Милнера был поражён дальний угол (0:1). Спустя три минуты Фирмино в чужой штрафной подцепил снаряд, но не примагнитил его к своей ноге. Фелипе сделал корявый вынос на линию штрафной прямо на ногу Наби Кейта. Не думая никаких лишних дум, тот взял да и пальнул мощно сходу – мяч нашёл парковку в правом углу ворот Облака (0:2).

Какая-то команда могла развалиться при столь разочаровывающем начале важного матча. Но не «Атлетико», ведомый несгибаемым «индейцем» Диего Симеоне. Если сумели пропустить два гола в свои ворота, то почему невозможно провести те же два мяча в чужие? На двадцатой минуте «матрасники» практически скопировали гол Салаха. С правого полуфланга Коке послал мяч низом к дальней штанге, и там результативную корректировку произвёл Гризманн (2:1). Чуть погодя он же выскочил один на один по зоне правого инсайда и не смог переиграть выдвинувшегося на него Алиссона. Зато удача настигла Гризманна, когда он пришёл на левый полуфланг. Фелиш поразбирался с защитниками и отдал на Антуана, поразившего дальний угол (2:2). Симеоне просто не мог оставить такой камбэк без своего суперзабега по бровке.

Жоау Фелиш и Тома Лемар могли при благоприятном стечении обстоятельств даже вывести «Атлетико» вперёд до перерыва, но не судьба. А начало второго тайма стало для хозяев неприятным, как и начало первого. Не по причине новых пропущенных голов, которых не было, а из-за удаления Гризманна. Герой матча резко превратился в антигероя – ему хватило для этого одного неосторожного движения. В борьбе за мяч в центре поля он задрал ногу так высоко, что заехал ею аж в лицо Фирмино. Бразилец избежал тяжёлых последствий для здоровья, тогда как француз заслуженно получил прямую красную карточку и покинул поле под аплодисменты «Ванда Метрополитано».

В неравных составах матч развивался тоже непросто. На 76-й минуте мерсисайдцы заработали пенальти: Эрмосо в своей штрафной сфолил против Жоты. С точки отличился Салах, разведший мяч и Облака по разным углам (2:3). Через несколько же минут судья подарил «матрасникам» надежду на спасение и безжалостно убил её. Хименес упал в чужой штрафной во время подачи, и рефери сразу указал на точку, но после просмотра видеоповтора отменил ответный пенальти, не усмотрев серьёзного касания.«Ливерпуль» набирает девять очков, а у «Атлетико» остаётся четыре.

Кирилл Иванцов