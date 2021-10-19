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Лига чемпионов

Дубль и удаление Гризманна, победный пенальти и отменённый: «Ливерпуль» превзошёл «Атлетико» в Мадриде

19 Октября 2021 • 23:58 Комментировать
Атлетико М
2:3
Ливерпуль
окончен

В центральном матче лигочемпионского вторника «Атлетико» в Мадриде принимал «Ливерпуль».

Протокол игры  
Атлетико М 2:3 Ливерпуль
    8' Салах Мохамед (0:1)
    13' Кейта Наби (0:2)
(1:2) Гризманн Антуан 20'    
(2:2) Гризманн Антуан 34'    
    78' Салах Мохамед (2:3)
Облак Ян Фелипе Аугусто IV Кондогбия Жоффрей   46' (Хименес Хосе (   46') Эрмосо Марио   80' (Суарес Луис (   80'   90') Триппьер Киран Де Пауль Родриго   80' (Корреа Анхель (   80') Коке Хорхе Лемар Тома   80' (Льоренте Маркос (   80') Карраско Янник Гризманн Антуан   52' Фелиш Жоау   80' (Лоди Ренан (   80')
Запасные: Кунья Матеус Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Эррера Эктор
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент   63'   85' (Гомес Джо (   85') Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Кейта Наби   46' (Фабиньо Энрике (   46') Хендерсон Джордан Милнер Джеймс   59'   63' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   63') Салах Мохамед   90' (Уильямс Неко (   90') Фирмино Роберто Мане Садио   63' (Жота Диогу (   63')
Запасные: Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Минамино Такуми Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Конате Ибраима Ориги Дивок
19 октября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

«Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов неоднократно, последний раз в 2019 году. А вот мадридский «Атлетико» не может похвастать ни одним таким трофеем. В последние несколько лет «матрасники» являются одними из главных неудачников высоких стадий Лиги чемпионов. Ими проиграны два финала своему городскому сопернику «Реалу», ну и так далее. Но пока говорить о плей-офф рано. Не так давно «Атлетико» не смог преодолеть групповой этап самого престижного еврокубка, и сейчас команда Диего Симеоне имела только четыре очка после двух матчей, так что ей было крайне желательно выигрывать дома у шестиочкового «Ливерпуля».

Тем не менее дебют матча оказался для испанской команды ужасным. Пропустить два быстрых гола на своём поле от весьма сильной команды – это, мягко говоря, не айс. Но именно такая коллизия произошла с мадридцами. Неординарная жёлтая форма ничуть не смутила мерсисайдцев и не нарушила их атакующие умения. На восьмой минуте Салах получил мяч на правом фланге и не стал навешивать, как сделали бы многие. Вместо этого он сместился к центру, произвёл обводящий низовой удар, и после касания Милнера был поражён дальний угол (0:1). Спустя три минуты Фирмино в чужой штрафной подцепил снаряд, но не примагнитил его к своей ноге. Фелипе сделал корявый вынос на линию штрафной прямо на ногу Наби Кейта. Не думая никаких лишних дум, тот взял да и пальнул мощно сходу – мяч нашёл парковку в правом углу ворот Облака (0:2).

Какая-то команда могла развалиться при столь разочаровывающем начале важного матча. Но не «Атлетико», ведомый несгибаемым «индейцем» Диего Симеоне. Если сумели пропустить два гола в свои ворота, то почему невозможно провести те же два мяча в чужие? На двадцатой минуте «матрасники» практически скопировали гол Салаха. С правого полуфланга Коке послал мяч низом к дальней штанге, и там результативную корректировку произвёл Гризманн (2:1). Чуть погодя он же выскочил один на один по зоне правого инсайда и не смог переиграть выдвинувшегося на него Алиссона. Зато удача настигла Гризманна, когда он пришёл на левый полуфланг. Фелиш поразбирался с защитниками и отдал на Антуана, поразившего дальний угол (2:2). Симеоне просто не мог оставить такой камбэк без своего суперзабега по бровке.

Жоау Фелиш и Тома Лемар могли при благоприятном стечении обстоятельств даже вывести «Атлетико» вперёд до перерыва, но не судьба. А начало второго тайма стало для хозяев неприятным, как и начало первого. Не по причине новых пропущенных голов, которых не было, а из-за удаления Гризманна. Герой матча резко превратился в антигероя – ему хватило для этого одного неосторожного движения. В борьбе за мяч в центре поля он задрал ногу так высоко, что заехал ею аж в лицо Фирмино. Бразилец избежал тяжёлых последствий для здоровья, тогда как француз заслуженно получил прямую красную карточку и покинул поле под аплодисменты «Ванда Метрополитано».

В неравных составах матч развивался тоже непросто. На 76-й минуте мерсисайдцы заработали пенальти: Эрмосо в своей штрафной сфолил против Жоты. С точки отличился Салах, разведший мяч и Облака по разным углам (2:3). Через несколько же минут судья подарил «матрасникам» надежду на спасение и безжалостно убил её. Хименес упал в чужой штрафной во время подачи, и рефери сразу указал на точку, но после просмотра видеоповтора отменил ответный пенальти, не усмотрев серьёзного касания.«Ливерпуль» набирает девять очков, а у «Атлетико» остаётся четыре.

 

Кирилл Иванцов

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Ливерпуль Атлетико Мадрид Лига Чемпионов
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