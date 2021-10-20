Клопп высказался о победе над «Атлетико»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ после выездной победы над мадридским «Атлетико» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов. «Красные» отпраздновали успех со счетом 3:2.

«Непростая встреча, но мы понимали, что легко не будет. В начале мы отлично действовали, забив два быстрых мяча. После перерыва команда продолжила уверенно играть. Это был тяжелый поединок для обоих соперников», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров «Ливерпуль» со 100-процентным показателем занимает первое место в группе, а мадридский клуб (4) идет вторым.