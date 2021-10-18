Алиссон и Фабиньо смогут присоединиться к составу «Ливерпуля» в Мадриде

Юрген Клопп сможет рассчитывать на бразильских легионеров своей команды в ближайшем поединке Лиги чемпионов против «Атлетико».

Стало известно, что два южноамериканских футболиста «Ливерпуля» будут вместе с командой на матче 3-го тура Лиги чемпионов. Из-за «правила пяти дней» Алиссон и Фабиньо не могли участвовать в матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда», поэтому они сразу из расположения сборной отправились в Мадрид.

«Они оба играли с Уругваем в четверг в составе сборной Бразилии. Поэтому они отправились в Испанию, страну не из красного списка. После игры Лиги чемпионов они останутся ещё на какое-то время в Мадриде, а затем отправятся в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед», - приводит слова Клоппа BBC Sport.