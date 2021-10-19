Луческу: «Согласен с Куманом, «Барселоне» будет трудно рассчитывать на успех»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поприсутствовал на пресс-конференции накануне матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Румынский специалист ответил на ряд вопросов, в частности затронул тему проблем соперника.

Луческу согласился с высказываниями наставника каталонцев Рональда Кумана, который призвал не ждать от клуба свершений в текущем сезоне.

«Куман рискует, доверяя молодым игрокам. На данный момент не вижу, кто может справиться лучше, чем он. Им нужно время на перестройку. Не только «Барселоны» необходимы очки завтра, мы тоже в них нуждаемся», - цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».