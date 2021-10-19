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Лига чемпионов

Луческу: «Согласен с Куманом, «Барселоне» будет трудно рассчитывать на успех»

19 Октября 2021 • 21:04 Комментировать
Барселона
...
Динамо Киев
Через 22 ч. 7 мин.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поприсутствовал на пресс-конференции накануне матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Румынский специалист ответил на ряд вопросов, в частности затронул тему проблем соперника.

Луческу согласился с высказываниями наставника каталонцев Рональда Кумана, который призвал не ждать от клуба свершений в текущем сезоне.

«Куман рискует, доверяя молодым игрокам. На данный момент не вижу, кто может справиться лучше, чем он. Им нужно время на перестройку. Не только «Барселоны» необходимы очки завтра, мы тоже в них нуждаемся», - цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Динамо Киев Мирча Луческу Рональд Куман
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