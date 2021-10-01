Научный искусственный интеллект спрогнозировал «Барселоне» победу в Лиге Европы

Компания FiveThirtyEight, которая занимается применением языков программирования и статистических анализов в различных сферах, вычислила шансы на триумф «Барселоны» в текущем сезоне еврокубков.

После двух сыгранных туров международных клубных европейских турниров, «умный супер-компьютер», который уже не раз использовали для прогнозирования исходов того или иного спортивного соревнования, в процентном соотношении оценил перспективы команд.

Как итог, программа удивила результатами анализа – она записала «Барселону» в фавориты на победу в Лиге Европы с вероятностью в 9%. Ближайшими преследователями стали «Наполи», «Вест Хэм» и «Байер». Примечательно, что каталонцев нет даже в топ-10 списка претендентов на свершение в главном турнире Старого Света, Лиге чемпионов.

Напомним, что под руководством Рональда Кумана «сине-гранатовые» разгромно проиграли «Баварии» и «Бенфике» в стартовых матчах группового этапа.

С полноценным рейтингом можна ознакомиться на официальном сайте FiveThirtyEight.