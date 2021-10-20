Луческу: «Барселона» заслуженно победила «Динамо»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу подвёл итоги поединка с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Украинский клуб уступил со счётом 0:1.

Луческу отметил, что «сине-гранатовые» одержали заслуженную победу.

«Они нас обыграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Свидетельство этому — 18 фолов, которые они сделали, не давая нам развивать атаки. В то же время у нас было всего 7.

Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворила. Им нужна была эта победа, потому что у них идет смена поколения и сейчас сложный период», — цитирует Луческу пресс-служба киевского клуба.