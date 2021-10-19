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Агуэро назвал причину, почему не взял себе номер Месси в «Барселоне»

19 Октября 2021 • 18:59 Комментировать
Барселона
...
Динамо Киев
Через 23 ч. 56 мин.

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро дал комментарий по поводу летнего ухода Лионеля Месси.

- Уход Месси уже в прошлом. Мы все были удивлены, но я предпочту смотреть вперед,  будущее, - заявил аргентинец на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо». - Он себя хорошо чувствует, наслаждается жизнью, и это то, чего я хотел бы пожелать своему другу. Буду рад, если он, как и прежде, будет наслаждаться футболом. У Месси был 10-й номер, когда я пришел в клуб, а сейчас он принадлежит Ансу Фати и очень ему идет. Я выбрал себе 19-й номер, потому что играл под ним в национальной сборной.

Напомним, что Агуэро мечтал сыграть с Месси в одной команде, но Лионель летом уехал в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро
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