У «Барселоны» ноль ударов в створ в двух стартовых матчах Лиги чемпионов

«Барселона» выдала удручающий старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов – каталонцы дважды проиграли со счетом 0:3 «Баварии» и «Бенфике».

Тренерское кресло под Рональдом Куманом зашаталось еще раньше, но именно сейчас голландец находится на гране увольнения. Дело даже не в результатах команды, ведь «сине-гранатовые» к тому же испытывают огромные игровые проблемы. К примеру, впервые в своей истории «Барселона» не смогла пробить в створ по воротам соперника в двух стартовых матчах Лиги чемпионов, свидетельствует статистика на официальном сайте УЕФА.

Более того, испанцы впервые с 1997 года не сумели победить в пяти поединках еврокубков подряд.