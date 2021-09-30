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Лига чемпионов

У «Барселоны» ноль ударов в створ в двух стартовых матчах Лиги чемпионов

30 Сентября 2021 • 08:41 Комментировать
Барселона
...
Динамо Киев
20.10 19:45

«Барселона» выдала удручающий старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов – каталонцы дважды проиграли со счетом 0:3 «Баварии» и «Бенфике».

Тренерское кресло под Рональдом Куманом зашаталось еще раньше, но именно сейчас голландец находится на гране увольнения. Дело даже не в результатах команды, ведь «сине-гранатовые» к тому же испытывают огромные игровые проблемы. К примеру, впервые в своей истории «Барселона» не смогла пробить в створ по воротам соперника в двух стартовых матчах Лиги чемпионов, свидетельствует статистика на официальном сайте УЕФА.

Более того, испанцы впервые с 1997 года не сумели победить в пяти поединках еврокубков подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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