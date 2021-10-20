Куман прокомментировал победу над «Динамо»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на результат поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).

Куман отметил важность победы, которая сохраняет шансы на попадание в плей-офф турнира.

«Всё ещё возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.

Теперь нас ждет класико, а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением», — приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.

Каталонский клуб с тремя очками поднялся на 3-е место в группе Е.