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Лига чемпионов

«Барселона» ещё кого-то побеждает: Киевское «Динамо» уехало с «Камп Ноу» ни с чем

20 Октября 2021 • 21:35 Комментировать (6)
Барселона
1:0
Динамо Киев
окончен

Киевское «Динамо» тестировало в гостях «Барселону» – та она или уже не та.

Протокол игры  
Барселона 1:0 Динамо Киев
(1:0) Пике Херард 36'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   46' (Фати Ансу (   46') Пике Херард Ленгле Клеман Альба Жорди Де Йонг Френки Бускетс Серхио Гави   69' (Роберто Серхи (   69') Дест Серджино Де Йонг Люк   46' (Коутиньо Филиппе (   46') Депай Мемфис   75' (Агуэро Серхио (   75')
Запасные: Гонсалес Нико Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Демир Юсуф
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   78' (Тымчик Александр (   78') Забарный Илья Сирота Александр Миколенко Виталий Сидорчук Сергей Шапаренко Николай Цыганков Виктор   85' (Караваев Александр (   85') Буяльский Виталий   85' (Рамирес Эрик (   85') Де Пена Карлос   61' (Витиньо Витор V (   61') Супряга Владислав   61' (Гармаш Денис (   61')
Запасные: Шепелев Владимир Андриевский Александр Леднёв Богдан Шабанов Артём Вербич Беньямин Бойко Денис Шкурин Илья
20 октября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

По итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев опережало «Барселону» по набранным очкам – одно против ноля. Это потому что «бело-голубые» сыграли вничью с «Бенфикой», а «блауграна» лиссабонскому клубу проиграла. Ну а против «Баварии» поражения были и у тех, и других. В последнее время слишком много разговоров о закате «Барселоны». Таковые, начавшись ещё несколько лет назад, увеличились после ухода Месси в «ПСЖ». Таким образом, не только «Барселона» принимала экзамен у киевского «Динамо», но и в какой-то мере наоборот.

Впрочем, рисунок игры построился соответственный матчу фаворита с аутсайдером. Фаворитом в данном случае выглядели «сине-гранатовые». Явное территориальное преимущество хозяев и надежда гостей на эпизодические контратаки. Первую пробу удара на второй минуте произвёл Сержиньо Дест – мимо ворот. Минут через десять Цыганков пробивал в контрвыпаде и попал мячом в грудь Пике.

Возле двадцатой минуты каталонцы отметились двумя попытками де Йонга. В первом случае Депай навесил со штрафного с правого фланга, и де Йонг кивнул по мячу вне створа. В следующей ситуации он воспользовался ошибкой Бущана в плане того, что завладел мячом, однако пробить украинского голкипера выстрелом под перекладину он не сумел.

Голевая неудача пришла к киевскому клубу за десять минут до конца первого тайма. И ведь было сначала последнее барселонское предупреждение: передача с левой стороны на дальнюю штангу дошла до Деста, чей удар потащил Бущан. Почти сразу же мяч пришёл к Пике в подобной ситуации, и тут уже мяч оказался в воротах (1:0).

В начале второго тайма «Барселона» не реализовала прекрасный шанс, подаренный ей Бущаном. Фати включил режим чеканки мяча и в итоге подкинул его через себя по диагонали от створа. После перерыва каталонцы сбавили свою хватку, и динамовцы почувствовали на поле некоторую свободу, которую, однако в моменты и в счёт на табло перевести не сумели.

«Барселона» наконец первый раз выигрывает в этом розыгрыше Лиге чемпионов – в третьем туре. Набирая три очка, она обгоняет в таблице «Динамо» на два балла. Киевский клуб не смог повторить на «Камп Ноу» подвиг казанского «Рубина», который тот совершил ровно двенадцать лет назад. Но само «Динамо» в 90-е годы обыгрывало «Барселону» трижды, в том числе один раз на выезде.

Кирилл Иванцов

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Барселона Динамо Киев Лига Чемпионов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Октября 2021 в 21:48
Сейчас главное что бы Бавария выиграла у Бенфики
Шарипов Тахир
20 Октября 2021 в 21:47
В этом сезоне ЛЧ, судя по тому, что мы видим как играет Барса, будет поставлено антирекорд, а именно, не выход из группы. Думаю, что Бавария и Бенфика уже одной ногой в плей-офф этого турнира. А Барселона, максимум, опустится в ЛЕ. Это больно признавать. Но это реалия сегодняшней Барселоны и это очень грустно!!!
ARTUR
20 Октября 2021 в 21:46
Задавили авторитетом очень молодую команду киевлян, очень изменилось Динамо Киев молодцы, избавились от черноты почти все свои , это команда будущего. У барсы лучшим был Пике. Кун никакой , моментами думал что бедолагу Кумара хватит удар...жаль его.
Bartimeus
20 Октября 2021 в 21:41
Если в первой половине что-то получалось у Барсы, вторая вообще ни о чем. Даже индивидуально никто не блеснул. Тревожно за такую Барсу, но хоть в обороне ничего не позволили создать. Может уже мысли о Реале были, кто знает. Только вот разницу мячей подправить могли и получше.
779
20 Октября 2021 в 21:39
Мне кажется матч получился именно таким по двум причинам - Киев приехал отстоять без разгрома и не более и Барса это поняла. Вторая причина предстоящее Классико и необходимость быть максимально свежими.
Поэтому получилось буднично. Только порадовал гол Пике своей породистостью.
Киев удивил - ведь уже убаюкали Барсу собственной неагрессивностью. Встрепенись в этот момент, напрягись, побеги и увезли бы очки с Камп Ноу.
Шарипов Тахир
20 Октября 2021 в 21:39
Положа руку на сердце, можно смело утверждать, что Барселона в этой игре представляла собой жалкое зрелище. Перед эль-классико нет даже призрачных надежд на то, что они сыграют с Реалом более или менее достойно. И при этом мы слышим заявления Кумана о том, что Барселона еще поборется за чемпионство в Ла Лиге. С такой игрой - максимум это Лига Европы, если еще повезет! Очень плохие ожидания после таких тухлых игр!
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окончен Барселона 1:0 Динамо Киев
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20.10  22:00 Челси ... Мальмё 1.19 7.2 16
20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
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