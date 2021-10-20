«Барселона» ещё кого-то побеждает: Киевское «Динамо» уехало с «Камп Ноу» ни с чем

Киевское «Динамо» тестировало в гостях «Барселону» – та она или уже не та.

По итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев опережало «Барселону» по набранным очкам – одно против ноля. Это потому что «бело-голубые» сыграли вничью с «Бенфикой», а «блауграна» лиссабонскому клубу проиграла. Ну а против «Баварии» поражения были и у тех, и других. В последнее время слишком много разговоров о закате «Барселоны». Таковые, начавшись ещё несколько лет назад, увеличились после ухода Месси в «ПСЖ». Таким образом, не только «Барселона» принимала экзамен у киевского «Динамо», но и в какой-то мере наоборот.

Впрочем, рисунок игры построился соответственный матчу фаворита с аутсайдером. Фаворитом в данном случае выглядели «сине-гранатовые». Явное территориальное преимущество хозяев и надежда гостей на эпизодические контратаки. Первую пробу удара на второй минуте произвёл Сержиньо Дест – мимо ворот. Минут через десять Цыганков пробивал в контрвыпаде и попал мячом в грудь Пике.

Возле двадцатой минуты каталонцы отметились двумя попытками де Йонга. В первом случае Депай навесил со штрафного с правого фланга, и де Йонг кивнул по мячу вне створа. В следующей ситуации он воспользовался ошибкой Бущана в плане того, что завладел мячом, однако пробить украинского голкипера выстрелом под перекладину он не сумел.

Голевая неудача пришла к киевскому клубу за десять минут до конца первого тайма. И ведь было сначала последнее барселонское предупреждение: передача с левой стороны на дальнюю штангу дошла до Деста, чей удар потащил Бущан. Почти сразу же мяч пришёл к Пике в подобной ситуации, и тут уже мяч оказался в воротах (1:0).

В начале второго тайма «Барселона» не реализовала прекрасный шанс, подаренный ей Бущаном. Фати включил режим чеканки мяча и в итоге подкинул его через себя по диагонали от створа. После перерыва каталонцы сбавили свою хватку, и динамовцы почувствовали на поле некоторую свободу, которую, однако в моменты и в счёт на табло перевести не сумели.

«Барселона» наконец первый раз выигрывает в этом розыгрыше Лиге чемпионов – в третьем туре. Набирая три очка, она обгоняет в таблице «Динамо» на два балла. Киевский клуб не смог повторить на «Камп Ноу» подвиг казанского «Рубина», который тот совершил ровно двенадцать лет назад. Но само «Динамо» в 90-е годы обыгрывало «Барселону» трижды, в том числе один раз на выезде.

Кирилл Иванцов