Вингер киевского «Динамо» де Пена: «Нам по силам обыграть «Барселону»

На следующей неделе пройдет очередной тур группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевскому «Динамо» предстоит выезд в Испанию на матч с «Барселоной». Вингер украинской команды Карлос де Пена считает, что «бело-синие» вполне могут рассчитывать на положительный результат в данном противостоянии.

«Мы должны уважать «Барселону», в каком бы состоянии она не была. Да, это не тот коллектив, что был с Хави, Андресом Иньестой и Лионелем Месси. Пожтому мы должны приехать на «Камп Ноу» и продемонстрировать свои лучшие качества. Нам по силам обыграть каталонцев», - цитирует уругвайца издание FanDay.

Добавим, что «Барселона» неудачно начала текущий сезон Лиги чемпионов, дважды разгромно проиграв в стартовых турах «Баварии» и «Бенфике».