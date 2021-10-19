Агуэро: Если «Барселона» не обыграет «Динамо», то почти вылетит из Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро надеется, что каталонский клуб сможет победить киевское «Динамо» в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мой дебют в «Барселоне» был потрясающим. Теперь очень хочу получить минуты в Лиге чемпионов. Мы должны победить «Динамо». Если не выиграем, то почти вылетим, нам это известно.

Раньше я играл против «Барсы» — ее стадион многое меняет. Я не ожидал такого теплого приема», — цитирует Агуэро пресс-служба «Динамо».

Поединок «Барселона» — «Динамо» начнется 20 октября в 19:45 по московскому времени.