Лапорта: «Суперлига заменит Лигу чемпионов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отказывается от идеи организации Суперлиги Европы.

«Проект Суперлиги жив, он не закрыт. Мы находимся на этапе консультаций с людьми из футбольном индустрии. Хотим воплотить данную идею в жизнь. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» работают над проектом, мы успешно отстаиваем свои интересы в судах. Хотим повысить привлекательность турнира.

Нам следует сделать соревнование открытым. Нужно, чтобы было продвижение команд. Суперлига заменит Лигу чемпионов в будущем. Но мы не хотим воевать с УЕФА, нам нужен диалог», - передаёт слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что ранее президент «Барселоны» по ошибке назвал Педри «Месси», комментируя новый контракт полузащитника.