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Лига чемпионов

Лапорта: «Суперлига заменит Лигу чемпионов»

16 Октября 2021 • 00:45 Комментировать (2)
Барселона
...
Динамо Киев
20.10 19:45

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отказывается от идеи организации Суперлиги Европы.

«Проект Суперлиги жив, он не закрыт. Мы находимся на этапе консультаций с людьми из футбольном индустрии. Хотим воплотить данную идею в жизнь. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» работают над проектом, мы успешно отстаиваем свои интересы в судах. Хотим повысить привлекательность турнира.

Нам следует сделать соревнование открытым. Нужно, чтобы было продвижение команд. Суперлига заменит Лигу чемпионов в будущем. Но мы не хотим воевать с УЕФА, нам нужен диалог», - передаёт слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что ранее президент «Барселоны» по ошибке назвал Педри «Месси», комментируя новый контракт полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Лига Чемпионов Суперлига Европы
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Комментарии (2)
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16 Октября 2021 в 01:26
Ну проблема этой суперлиги и была в том что она была закрытым клубом с командами которые даже вылететь из нее не могут, получается олигархия клубная какя то. А если открытый турнир с возвоможностью вылета этих самых учредителей то пусть думают почему нет.
ARTUR
16 Октября 2021 в 01:01
Эта тварь таки пришла что бы набить свой карман ,барсу обсосали до него ,теперь пробивать будет тему где урвать кусок.
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