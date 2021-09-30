Нагельсманн: В Бундеслиге «Динамо» занимало бы десятое место

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу киевского «Динамо», с которым вчера его команда встречалась в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0).

«Динамо» ничем не удивило. Они сыграли так, как мы и планировали. Какое место они бы заняли в Бундеслиге? Десятое. Также хотел бы отметить нашу команду. Все, без исключения, сыграли хорошо», - цитирует Нагельсманна Tribuna.

Напомним, что после двух туров «Бавария» возглавляет группу Е, имея в своём активе шесть очков. На втором месте расположилась «Бенфика», у которой четыре очка, на третьем - «Динамо» с одним пунктом. Замыкает группу «Барселона», которая пока очков не набирала.