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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: В Бундеслиге «Динамо» занимало бы десятое место

30 Сентября 2021 • 14:27 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1.20 7.50 14.00
03.10 18:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением по поводу киевского «Динамо», с которым вчера его команда встречалась в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0).

«Динамо» ничем не удивило. Они сыграли так, как мы и планировали. Какое место они бы заняли в Бундеслиге? Десятое. Также хотел бы отметить нашу команду. Все, без исключения, сыграли хорошо», - цитирует Нагельсманна Tribuna.

Напомним, что после двух туров «Бавария» возглавляет группу Е, имея в своём активе шесть очков. На втором месте расположилась «Бенфика», у которой четыре очка, на третьем - «Динамо» с одним пунктом. Замыкает группу «Барселона», которая пока очков не набирала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Динамо Киев Юлиан Нагельсманн
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