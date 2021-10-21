Защитник киевского «Динамо»: «В прошлом году против «Барселоны» было легче, ведь Месси не любит прессинговать»

Молодой защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Напомним, «бело-синие» минимально уступили испанскому гранду, не сумев нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Причиной такой невыразительной игры футболист назвал заряженность каталонцев, которые, по его словам, не давали «Динамо» спокойно контролировать мяч.

«Они оказывали на нас сильное давление», - прокомментировал Забарный. Также игрок сравнил этот матч с прошлогодней встречей на «Камп Ноу».

«Тогда при выходе из обороны в атаку было легче за счет того, что Лионель Месси – не любитель прессинговать», - признался украинец в интервью на ютуб-канале SportArena.