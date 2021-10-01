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Лига чемпионов

«Барселона» - единственная команда среди 96 участников еврокубков, не бившая в створ

01 Октября 2021 • 20:43 Комментировать (1)
Бенфика
3:0
Барселона
окончен

«Барселона» катастрофически играет в Лиге чемпионов, проиграв «Баварии» и «Бенфике» со счётом 0:3. В первом туре главного еврокубка испанцы впервые в своей истории ни разу не пробили по воротам, а спустя две недели повторили этот показатель. Коллектив Рональда Кумана является единственным из 96 участников групповой стадии еврокубков, который ни разу не потревожил чужих голкиперов.

На предпоследнем месте по этому показателю «Вольфсбург» (2), а «Ливерпуль» является лидером по прицельным ударам (21).

В Лиге чемпионов хуже «Барселоны» играет только «Мальмё» (0:3 от «Ювентуса» и 0:4 от «Зенита»). В этом турнире также пока не забивали киевское «Динамо», «Шахтёр» и «Интер», но у них в активе есть набранные очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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Комментарии (1)
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ARTUR
01 Октября 2021 в 20:49
худший позор только 8-2
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