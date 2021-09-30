Де Йонг: «Смена тренера вряд ли поможет «Барселоне»

Голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг пообщался с журналистами после крупного поражения от лиссабонской «Бенфики» в матче группового раунда Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» уступили на выезде со счетом 0:3.

«Куман? Я не могу рассуждать на эту тему, это не ко мне вопрос. Но я не думаю, что смена наставника что-то сейчас решит. Команда много работает на тренировках, мы действительно очень стараемся. Это был не наш день», - цитирует полузащитника портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что сменить Кумана в «Барселоне» могут Роберто Мартинес, Тьерри Анри или Хави Эрнандес.

После двух туров «сине-гранатовые» не имеют очков и занимают последнее место в группе Е.