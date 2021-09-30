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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» до конца дня может уволить Кумана

30 Сентября 2021 • 08:28 Комментировать
Бенфика
3:0
Барселона
окончен

Каталонская «Барселона» потерпела второе подряд разгромное поражение в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив на выезде лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:3.

Как информируют журналисты Lequipe, сегодня, 30 сентября, пройдет встреча руководства клуба, на которой будет обсуждаться будущее главного тренера команды Рональда Кумана.

После стартовых двух туров «сине-гранатовые» замыкают таблицу своей группы. В первом матче «Барселона» на своем поле проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Следующим соперником каталонского коллектива в Лиге чемпионов станет киевское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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