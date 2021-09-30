«Барселона» до конца дня может уволить Кумана

Каталонская «Барселона» потерпела второе подряд разгромное поражение в групповом раунде Лиги чемпионов, уступив на выезде лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:3.

Как информируют журналисты Lequipe, сегодня, 30 сентября, пройдет встреча руководства клуба, на которой будет обсуждаться будущее главного тренера команды Рональда Кумана.

После стартовых двух туров «сине-гранатовые» замыкают таблицу своей группы. В первом матче «Барселона» на своем поле проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Следующим соперником каталонского коллектива в Лиге чемпионов станет киевское «Динамо».