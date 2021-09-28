Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 125 Комментарии
Лига чемпионов

Куман: «Сейчас Фати будет получать больше игрового времени»

28 Сентября 2021 • 14:54 Комментировать
Бенфика
...
Барселона
2.80 3.45 2.55
29.09 22:00

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу состояния нападающего клуба Ансу Фати.

«Возвращение на поле произвело на него сильный эмоциональный эффект, поэтому он выглядел уставшим. Тем не менее, сейчас он тренируется без ограничений и готов помочь нам в ближайших матчах. Сейчас Ансу будет получать больше игрового времени, но многое зависит от его состояния», - цитирует Кумана Goal.

Напомним, что в матче с «Леванте» (3:0), который состоялся на прошлых выходных, Фати появился на поле впервые с ноября 2020-го года и забил гол спустя десять минут. Это было его первое появления с десятым номером на спине, который он унаследовал от Лионеля Месси.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Ансу Фати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Интер Милан 3.7 4 1.91
28.09  19:45 Аякс ... Бешикташ 1.42 5.2 7
28.09  22:00 Милан ... Атлетико М 3.3 3.5 2.21
28.09  22:00 РБ Лейпциг ... Брюгге 1.58 4.5 5.4
28.09  22:00 ПСЖ ... Манчестер Сити 2.26 3.7 3.05
28.09  22:00 Порту ... Ливерпуль 4.3 4 1.79
28.09  22:00 Реал Мадрид ... Шериф 1.07 13 30
28.09  22:00 Боруссия Д ... Спортинг Л 1.37 5.6 7.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
17:08 · Англия. Премьер-лига
​Канте заболел коронавирусом
16:45 · Лига чемпионов
​«Взял за яйца и сжал»: экс-игрок ЦСКА Даду рассказал о приёме Терри
16:23 · Лига чемпионов
​Жулио Сезар: «Наш требл родился в Киеве»
15:58 · Лига чемпионов
​Куман: «Нужно быть реалистами»
15:32 · Лига чемпионов
Фернандеш: «Варан - настоящий победитель, но пока он очень скромный»
15:22 · Лига чемпионов
Араухо: «Барселона» должн бороться за все трофеи»
14:54 · Лига чемпионов
Куман: «Сейчас Фати будет получать больше игрового времени»
14:48 · Лига чемпионов
​Босингва: «Я бы повторил свои слова арбитру Эвребё»
14:24 · Лига чемпионов
​Малафеев призывает избежать недооценки «Мальмё»
14:19 · Лига чемпионов
​Канте пропустит матч с «Ювентусом» 1
13:45 · Лига чемпионов
Месси - в заявке «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити» 1
13:02 · Лига чемпионов
Семак объяснил слова Аллегри о том, что матчи против «Зенита» будут для «Ювентуса» ключевыми 9
12:55 · Лига чемпионов
УЕФА подал иск против судьи, вынесшего решение по делу Суперлиги 1
12:54 · Лига чемпионов
Семак: «В группе есть «Челси» и «Ювентус», понятно, что они фавориты»
12:43 · Лига чемпионов
Семак не согласен, что у «Мальмё» слабая оборона
Все новости
Рекомендуем