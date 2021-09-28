Куман: «Сейчас Фати будет получать больше игрового времени»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу состояния нападающего клуба Ансу Фати.

«Возвращение на поле произвело на него сильный эмоциональный эффект, поэтому он выглядел уставшим. Тем не менее, сейчас он тренируется без ограничений и готов помочь нам в ближайших матчах. Сейчас Ансу будет получать больше игрового времени, но многое зависит от его состояния», - цитирует Кумана Goal.

Напомним, что в матче с «Леванте» (3:0), который состоялся на прошлых выходных, Фати появился на поле впервые с ноября 2020-го года и забил гол спустя десять минут. Это было его первое появления с десятым номером на спине, который он унаследовал от Лионеля Месси.