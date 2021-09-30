У Кумана в Лиге чемпионов в качестве тренера больше поражений, чем побед

Оказывается, вчерашнее поражение «Барселоны» от «Бенфики» стало 25-м для главного тренера каталонцев Рональда Кумана в Лиге чемпионов в его тренерской карьере.

Статистический портал WhoScored сообщает, что этот показатель превышает количество побед голландца в самом престижном клубном турнире Старого Света, коих насчитывается всего лишь 20. Более того, процентное соотношение выигранных поединков к общей цифре проведенных матчей специалиста на должности наставника «Барселоны» еще сильнее ухудшилось – теперь оно равно 50%.

Напомним, что ранее Куман возглавлял ряд клубов из Нидерландов, в том числе «АЗ», «ПСВ» и «Феенорд», а также «Бенфику» и «Валенсию».