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Лига чемпионов

У Кумана в Лиге чемпионов в качестве тренера больше поражений, чем побед

30 Сентября 2021 • 12:54 Комментировать (1)
Бенфика
3:0
Барселона
окончен

Оказывается, вчерашнее поражение «Барселоны» от «Бенфики» стало 25-м для главного тренера каталонцев Рональда Кумана в Лиге чемпионов в его тренерской карьере.

Статистический портал WhoScored сообщает, что этот показатель превышает количество побед голландца в самом престижном клубном турнире Старого Света, коих насчитывается всего лишь 20. Более того, процентное соотношение выигранных поединков к общей цифре проведенных матчей специалиста на должности наставника «Барселоны» еще сильнее ухудшилось – теперь оно равно 50%.

Напомним, что ранее Куман возглавлял ряд клубов из Нидерландов, в том числе «АЗ», «ПСВ» и «Феенорд», а также «Бенфику» и «Валенсию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
30 Сентября 2021 в 13:33
А что с турнирной таблицей на сайте? Там всё заполнено нолями.
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