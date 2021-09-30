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Лига чемпионов

Куман: «Чувствую поддержку игроков, но всегда виноват тренер»

30 Сентября 2021 • 08:11 Комментировать
Бенфика
3:0
Барселона
окончен

Вчера «Барселона» в очередной раз огорчила своих болельщиков в текущем сезоне, разгромно проиграв «Бенфике» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Теперь будущее главного тренера каталонцев Рональда Кумана находится под вопросом, а сам специалист рассказал о проблемах команды. «Результат не отражает того, что происходило на поле. Мы хорошо играли, пока не пропустили второй гол. Мы были недостаточно заряжены на эту игру, почему-то многие соперники превосходят нас в плане физики. Все знают, в чем сегодня трудности клуба, не хочу об этом лишний раз говорить. Чувствую поддержку игроков, но всегда виноват тренер», - цитирует голландца Marca.

Стоит отметить, что «Барселона» после двух туров занимает последнюю строчку в квартете с разницей мячей 0:6.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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