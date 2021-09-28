Араухо: «Барселона» должна бороться за все трофеи»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался накануне матча с второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Барселона» должна бороться за все трофеи. Наш клуб всегда нацеливается на самые высокие места, мы не можем иначе. Поэтому мы всегда стремимся к максимуму и боремся с самыми сильными командами.

В клубе все рады возвращению Фати. Надеемся, что его травмы позади и теперь он будет с нами. Он уже успел забить гол и я уверен, что это только начало», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что в первом туре «Барселона» дома уступила «Баварии» со счётом 0:3. Матч с «Бенфикой» состоится завтра, 29 сентября, в 22:00.