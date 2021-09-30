Бускетс: «Легче всего уволить тренера, но мы все отвечаем за результат»

Один из ветеранов каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера Рональда Кумана из-за неудачных результатов команды на старте сезона-2021/2022. Накануне «сине-гранатовые» на выезде проиграли «Бенфике» со счетом 0:3.

«Легче всего уволить тренера. Но мы все вместе несем ответственность за результат. Сейчас мы находимся в критической ситуации», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов каталонцы потерпели поражение от «Баварии» с аналогичным счетом. После двух проведенных матчей «сине-гранатовые» занимают последнюю позицию в квартете Е.