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Лига чемпионов

«Барселона» снова разгромлена в Лиге чемпионов

29 Сентября 2021 • 23:53 Комментировать (11)
Бенфика
3:0
Барселона
окончен

После домашнего поражения от «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов «Барселона» отправилась на выезд к «Бенфике», но и там была нещадно бита. Каталонцы снова пропустили три безответных гола и уступили 0:3.

Уже на третьей минуте Дарвин Нуньес прорвался к воротам и открыл счет. В середине второго тайма Жоау Мариу опасно пробил, Марк-Андре тер Штеген парировал перед собой, и Рафа Силва добавил мяч. Точку же с 11 метров поставил Дарвин.

Протокол игры  
Бенфика 3:0 Барселона
(1:0) Нуньес Дарвин 3'    
(2:0) Силва Рафа 69'    
(3:0) Нуньес Дарвин 79'    
Влаходимос Одиссей Лукас VI Отаменди Николас   33' Вертонген Ян Лазаро Валентино   45' (Жилберто Жуниор (   45') Вайгль Юлиан   73' Мариу Жоау Гримальдо Алехандро   62'   75' (Алмейда Андре (   75') Силва Рафа   56'   86' (Рамуш Гонсалу (   86') Яремчук Роман   76' (Адель Таарабт (   76') Нуньес Дарвин   86' (Пицци Луиш (   86')
Запасные: Мейте Суалихо Эвертон Соарес Родригес Фелипе II Пиньо Родриго Радоньич Неманья Лейте Элтон Фернандеш Жедсон
Тер Штеген Марк-Андре Гарсия Эрик   54'   88' Пике Херард   12' Араухо Рональд Роберто Серхи Де Йонг Френки Бускетс Серхио   68' (Гонсалес Нико (   68'   86') Гонсалес Педро   68' (Фати Ансу (   68') Дест Серджино   78' Депай Мемфис Де Йонг Люк   68' (Коутиньо Филиппе (   68')
Запасные: Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Нето Мурара Демир Юсуф Мингеса Оскар
29 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
30 Сентября 2021 в 00:15
"И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта". Сработала теория Дарвина, но Дарвина Нуньеса. Как-то уж совсем быстро Барса деградировала, в 2019 реально претендовала на победу в ЛЧ, а сейчас вон оно как. Болельщикам - терпения. Шишек будет еще ой как много. // Кумана ... даже не знаю, что с ним и делать. Своими благими намерениями он ведет команду не иначе как в ад.
779
30 Сентября 2021 в 00:13
Такой эмоциональный подъём от игры Барсы в первом тайме и такая хрень в итоге.
Конечно, элемент невезения присутствовал - до перерыва могли трёшку закатить. Бенфика нос не высовывала из своей штрафной, а мы двигались и накатывались волна за волной. Но...
А на второй тайм вышли как пришибленные. Что там говорит такого Куман? После 0-2 прекратили игру, не помог и Фати.
Ну что ж. Казалось этот матч шаг вперёд к новой команде, но получилось иначе.
Nе gustа
30 Сентября 2021 в 00:12
кажись амба больше чем клубу,усё бабло каталунское у Меци в замке в мешках под кроватью,очередь шейхов,скоро и их по миру пустит бутылки собирать и поедет к Пипке МС банкротить))
Pol-black
30 Сентября 2021 в 00:05
просто ...опа ((( хороший матч в субботу, неплохое настроение перед сегодняшней встречей - и ушат холодной воды на голову. никакой игры нет. все попытки обострения заканчиваются потерянными моментами. Люк де Йонг - какого хрена его приглашали? он не может забить с метра! это основной нап? наверное я сплю. Депай тоже ничего полезного сегодня не показал. как и Дест, который больше умеет играть в атаке, чем участвовать в обороне своих ворот. Гарсия тоже устроил шоу. пока что он вообще никак не впечатляет, только привозит регулярно. ну и нет взаимодействия между игроками, нет у команды характера. это уже вопросы к Куману. да, ему достался коллектив не лучших исполнителей, но всё же можно было сколотить достаточно крепкую команду. но сегодня команды на поле не было. увы (((
худший старт в ЛЧ за 20 лет. нет, такого не прощают. и тут либо сливать полностью сезон уже сейчас полностью, либо бороться за место в тройке в Лиге и может в ЛЕ попробовать силы. я не знаю, что сейчас поможет этой Барсе. просто - не знаю...
Стэтхэм на минималках
30 Сентября 2021 в 00:04
Месси с Бартомеу постарались, чтобы после себя в Барсе оставить наследие))))
ингерман
30 Сентября 2021 в 00:03
Точку же с 11 метров поставил Дарвин.
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ай эволюция аднака.. побеждаец сильнейший.. )))
Roni
29 Сентября 2021 в 23:59
Ну и отлично. Скорее уже Кумана отправить в Голландию. Хватит мучиться.
375297059505
30 Сентября 2021 в 00:04
Хотелось бы... давно жду, когда этого тупого тренера уволят
Pol-black
30 Сентября 2021 в 00:06
вопрос - кто придёт на его место. хороших кандидатов немного.
375297059505
30 Сентября 2021 в 00:11
Кто бы не пришел-хуже не будет...даже если это буду я)))
Vova52
29 Сентября 2021 в 23:57
Pozor.....ni odnogo udara v stvor.....
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окончен Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль
окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал
окончен Ювентус 1:0 Челси
окончен Бенфика 3:0 Барселона
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