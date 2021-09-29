«Барселона» снова разгромлена в Лиге чемпионов

После домашнего поражения от «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов «Барселона» отправилась на выезд к «Бенфике», но и там была нещадно бита. Каталонцы снова пропустили три безответных гола и уступили 0:3.
Уже на третьей минуте Дарвин Нуньес прорвался к воротам и открыл счет. В середине второго тайма Жоау Мариу опасно пробил, Марк-Андре тер Штеген парировал перед собой, и Рафа Силва добавил мяч. Точку же с 11 метров поставил Дарвин.
Протокол игры
|(1:0) Нуньес Дарвин 3'
|(2:0) Силва Рафа 69'
|(3:0) Нуньес Дарвин 79'
Влаходимос Одиссей • Лукас VI • Отаменди Николас • 33'Вертонген Ян • Лазаро Валентино 45' ( Жилберто Жуниор ( 45') • Вайгль Юлиан • 73'Мариу Жоау • Гримальдо Алехандро 62' 75' ( Алмейда Андре ( 75') • Силва Рафа 56' 86' ( Рамуш Гонсалу ( 86') • Яремчук Роман 76' ( Адель Таарабт ( 76') • Нуньес Дарвин 86' ( Пицци Луиш ( 86')
Запасные: Мейте Суалихо • Эвертон Соарес • Родригес Фелипе II • Пиньо Родриго • Радоньич Неманья • Лейте Элтон • Фернандеш Жедсон
Тер Штеген Марк-Андре • Гарсия Эрик 54' • 88'Пике Херард • 12'Араухо Рональд • Роберто Серхи • Де Йонг Френки • Бускетс Серхио 68' ( Гонсалес Нико ( 68' ) • 86'Гонсалес Педро 68' ( Фати Ансу ( 68') • Дест Серджино • 78'Депай Мемфис • Де Йонг Люк 68' ( Коутиньо Филиппе ( 68')
Запасные: Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Ленгле Клеман • Нето Мурара • Демир Юсуф • Мингеса Оскар
29 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".
Конечно, элемент невезения присутствовал - до перерыва могли трёшку закатить. Бенфика нос не высовывала из своей штрафной, а мы двигались и накатывались волна за волной. Но...
А на второй тайм вышли как пришибленные. Что там говорит такого Куман? После 0-2 прекратили игру, не помог и Фати.
Ну что ж. Казалось этот матч шаг вперёд к новой команде, но получилось иначе.
худший старт в ЛЧ за 20 лет. нет, такого не прощают. и тут либо сливать полностью сезон уже сейчас полностью, либо бороться за место в тройке в Лиге и может в ЛЕ попробовать силы. я не знаю, что сейчас поможет этой Барсе. просто - не знаю...
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ай эволюция аднака.. побеждаец сильнейший.. )))