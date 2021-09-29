«Барселона» снова разгромлена в Лиге чемпионов

После домашнего поражения от «Баварии» в первом туре Лиги чемпионов «Барселона» отправилась на выезд к «Бенфике», но и там была нещадно бита. Каталонцы снова пропустили три безответных гола и уступили 0:3.

Уже на третьей минуте Дарвин Нуньес прорвался к воротам и открыл счет. В середине второго тайма Жоау Мариу опасно пробил, Марк-Андре тер Штеген парировал перед собой, и Рафа Силва добавил мяч. Точку же с 11 метров поставил Дарвин.