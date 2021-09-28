​Куман: «Нужно быть реалистами»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу текущего положения дел в команде.

«Нужно быть реалистами. Сегодня мы находимся на этапе перемен в команде, и нам трудно угнаться за топовыми клубами», - высказался Куман, чьи слова на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Альберт Роже.

«Барселона» на текущий момент занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее появилась информация, что Рональд Куман может быть уволен с должности главного тренера «Барселоны» уже в октябре.

В среду, 29 сентября, «Барселона» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Бенфики».